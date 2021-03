Nuovo prefetto di Catania, gli auguri di buon lavoro del sindaco Pogliese

Il primo cittadino ha formulato l'augurio per il nuovo incarico a Maria Carmela Librizzi che succede a Claudio Sammartino

Il sindaco di Catania Salvo Pogliese, a seguito della recente nomina del Consiglio dei Ministri del nuovo Prefetto di Catania dottoressa Maria Carmela Librizzi che nei prossimi giorni si insedierà nel nuovo incarico, ha formulato un augurio di buon lavoro.

“A nome dei cittadini catanesi auguro buon lavoro al nuovo prefetto di Catania, sua eccellenza Maria Carmela Librizzi, che forte della sua lunga esperienza - ha affermato - sono certo saprà dare un importante contributo di mediazione e sostegno alla ripresa della nostra comunità, in un momento in cui si registrano pesanti difficoltà in diversi ambiti del tessuto produttivo e sociale nel territorio del capoluogo e della provincia etnea, aggravate dall’emergenza sanitaria. Le significative criticità con le quali ci confrontiamo quotidianamente, vanno infatti necessariamente affrontate attraverso un impegno comune nell’ottica della leale collaborazione e cooperazione tra le istituzioni presenti sul territorio, che rappresentano la frontiera avanzata dello Stato nei confronti della cittadinanza, nell’esclusivo servizio agli interessi generali”.