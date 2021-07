Zingale: "Bambinopoli di via don Minzoni nel completo degrado"

Giochi danneggiati, nessun riparo dalla calura ma in compenso erbacce secce in enormi quantità: la denuncia del consigliere del quarto municipio

Non una bambinopoli ma una landa desolata. Perché nell’area di via Don Minzoni, nel quartiere di San Giovanni Galermo, nessuno tra i più piccoli vuole utilizzarla. E' questa la denuncia del consigliere del quarto municipio Giuseppe Zingale: "Non c’è una recinzione, la spazzatura è ovunque e come se non bastasse senza copertura e con il cocente sole estivo nessuno vuole rischiare un’insolazione. Ho più volte sollecitato l’amministrazione comunale ad attivarsi per rivalutare quella che, sulla carta, è l’unico spazio aggrezzato pubblico per i bambini di San Giovanni Galermo".

"Giochi danneggiati, nessun riparo dalla calura ma in compenso erbacce secce in enormi quantità. Bisogna aspettare che ci scappi un incendio prima di fare qualcosa? Si spera vivamente di no. Peccato però che la questione di fondo resti irrisolta e la bambinopoli di via Don Minzoni sia uno spazio quasi completamente inutilizzato per quasi l’intera giornata", conclude Zingale.