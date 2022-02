Quinto municipio, Anastasi e Drago passano con la Dc di Cuffaro

Continuano le adesioni alla Democrazia Cristiana, la "creatura" rilanciata dall'ex presidente della Regione Totò Cuffaro. “Siamo sempre più fiduciosi – dichiara Totò Cuffaro – che il pensiero politico del popolarismo sturziano sia ancora più che presente nei cuori e nello spirito di tanti che non rinunciano alla passione della politica, intesa come servizio per il prossimo e soprattutto verso i più deboli”.

“Altri due uomini, riconosciuti riferimenti nelle loro comunità, adesso si aggregano per portare avanti un percorso che in tutta la provincia sta riscuotendo tanto entusiasmo e voglia di fare”, secondo Stefano Galatà, responsabile organizzativo della DC per la provincia di Catania, mentre annunzia l’adesione dei consiglieri Salvo Anastasi e Gaspare Drago, entrambi rappresentanti alla quinta municipalità presso il Comune di Catania.

Per Gaspare Drago: “I nostri quartieri, ed in particolare quelli più popolari abbisognano davvero di una classe politica che sappia prendersi carico delle quotidiane e numerose difficoltà che attraversano quelle famiglie e gli uomini che vi abitano. Noi, uomini delle istituzioni, dobbiamo dare il massimo per riportare la periferia al centro del dibattito politico cittadino”.

“Sabato 12 febbraio, in occasione della inaugurazione de “La Casa della Democrazia Cristiana” – così Salvatore Anastasi – saremo davvero entusiasti di unirci a questa appassionante avventura. Presentando il nostro gruppo consiliare, il primo in città, da cui siamo fiduciosi possa partire una seria, libera e forte proposta amministrativa per Catania”.