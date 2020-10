Quinto municipio, il vicepresidente Anastasi aderisce a Fratelli d’Italia

Cambia ancora la geografia politica all'interno dei municipi catanesi. Salvatore Anastasi, consigliere e vicepresidente del quinto municipio annuncia la sua adesione al gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. “Aderisco con convinzione ed entusiasmo al progetto politico di Fratelli d’Italia - afferma Anastasi - che rappresenta la destra vicina al territorio, ai cittadini e alle loro esigenze quotidiane. Ringrazio la comunità umana e politica di FdI Catania che mi ha accolto con parole di stima e forte apprezzamento per il lavoro che quotidianamento svolgo al servizio del quinto Municipio e dei catanesi.”.

“Fratelli d’Italia anche a Catania, come in tutta Italia, continua la sua crescita e aumenta il radicamento nel territorio. - lo dichiarano Ludovico Balsamo, coordinatore cittadino di FdI. Alberto Cardillo coordinatore provinciale di FdI e Salvo Pogliese, coordinatore regionale Sicilia orientale di FdI - Sono ogni giorno di più gli italiani che mostrano forte interesse per la nostra visione politica, i nostri valori e la nostra leader

Giorgia Meloni".