Quinto municipio, da anime "diverse" nasce nuovo gruppo

Nasce un nuovo gruppo nel quinto municipio dall'unione di anime "diverse", si chiamerà "Cittadini Protagonisti". Si tratta di un gruppo di natura tecnica che ha come obiettivo quello di promuovere e sostenere in modo congiunto iniziative e progetti utili per il territorio del quinto municipio "a prescindere dalle appartenenze politiche dei propri membri", come dichiarato in una nota.

I consiglieri che hanno deciso di formarlo sono Santo Musumeci ( Italexit ) Giovanni Trovato ( Fratelli d'Italia) e Gianluca Guarrera (Forza Italia ). "I tre consiglieri pur appartenendo a contesti politici diversi metteranno al centro della propria attività l'attenzione continua e l'attaccamento concreto al territorio, augurandosi di poter spingere finalmente con maggiore forza rispetto al passato le istanze che mirano al miglioramento della vita in periferia", conclude la nota. Il capogruppo sarà Giovanni Trovato mentre il vice capogruppo sarà Gianluca Guarrera.