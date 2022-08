Raccolta firme per l'Unione Popolare con Luigi de Magistris"

Domani, mercoledì 10 agosto, dalle 19,30, davanti all’Arena Argentina in via Vanasco a Catania, i volontari di Unione Popolare, insieme alla deputata Simona Suriano, (ManifestA) organizzano la raccolta firme per la presentazione della lista "Unione Popolare con Luigi de Magistris" alle elezioni nazionali. “Quella della raccolta delle firme è una battaglia durissima che abbiamo cominciato ad affrontare senza fondi e senza santi in paradiso", afferma Suriano. "Abbiamo la forza delle nostre ragioni e grazie all’impegno di tutti i cittadini che credono nella democrazia possiamo riuscire nell’impresa di portare i nostri rappresentanti in parlamento per dare voce a chi oggi non ne ha”, conclude.