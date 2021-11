Parco archeologico di Catania, il Sadirs: "Bene i lavori ma serve almeno il doppio del personale"

Dopo l'annuncio del presidente della Regione, relativamente all'avvio dei lavori per l'anfiteatro romano, è arrivata la nota del sindacato dei regionali Sadirs Sicilia che chiede un rafforzamento del personale.

“Accogliamo con favore la notizia degli interventi che miglioreranno le condizioni del sito archeologico di Catania, certamente strategico per la città, ma continuiamo a non capire perchè non si affronta la questione del personale per la fruizione e la vigilanza degli stessi siti, oramai ridotto al lumicino”, recita la nota del sindacato.

“Ad oggi - prosegue il sindacato - non abbiamo ricevuto nessuna replica da parte dell'amministrazione, sia centrale che periferica, rispetto all’allarme lanciato sulla grave carenza di personale per assicurare servizi essenziali a cominciare dalla vigilanza delle strutture”. Sono cinque i siti del Parco archeologico di Catania: l’anfiteatro, Casa Verga, Teatro Greco, Terme d’indirizzo e Terme della Rotonda. “Questi ultimi due - spiega il Sadirs risultano chiusi per mancanza di personale. I vari siti sono gestiti nei turni da 21 unità di personale, che devono occuparsi anche delle biglietterie. C’è una carenza molto grave e servirebbe almeno il doppio del personale per potere rispettare le normali turnazioni orarie”.