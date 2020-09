Tremestieri: il Movimento Politico Consumatori Italiani sostiene Santi Rando

Il Movimento Politico Consumatori Italiani sostiene ufficialmente la candidatura di Santi Rando a sindaco di Tremestieri Etneo. "Il primo cittadino ha mantenuto gli impegni con i consumatori – afferma il Coordinatore provinciale Giuseppe Messina – dall’ordinanza contro la sperimentazione del 5G alla firma della carta della legalità promossa dal Codacons e finalizzata alla adozione di misure concrete di prevenzione alla corruzione e per promuovere, tra gli amministratori locali, la cultura della trasparenza e della legalità democratica, il sindaco ha dimostrato di avere a cuore la legalità e gli interessi dei suoi cittadini". "Scendiamo in campo a sostegno del sindaco Rando - prosegue la nota - che ha con noi preso oggi un impegno ancora maggiore a difesa della salute dei cittadini e dell’ambiente e per creare una costante sinergia coi cittadini al fine di coinvolgerli nei processi decisionali di interesse pubblico. Il nostro sostegno – concludono i Consumatori – serve per dare una concreta svolta alle richieste dei cittadini di Tremestieri Etneo, e porli in una condizione nuova riguardo la tutela dei loro diritti".

