Scuola, Suriano (Misto): “A Vaccarizzo attesi lavori in un istituto da un decennio"

La deputata del gruppo misto Simona Suriano ha rivolto un’interrogazione al ministro dell’Istruzione sul “caso” dell’istituto comprensivo Fontanarossa di Catania che ha sede a Vaccarizzo, nella estrema periferia meridionale della città. Da circa un decennio si attendono i lavori per la struttura e, con la scuola chiusa, il Comune ancora non riesce a garantire un servizio di trasporto verso gli altri istituti. Per altro ai ragazzi sopra i 12 anni, per l’accesso nei mezzi che svolgono servizio pubblico, è stato chiesto – contravvenendo alle leggi nazionali – il green pass. “Quello di Vaccarizzo a Catania è un vero e proprio caso che dimostra inefficienza amministrativa, burocrazia pachidermica e abbandono degli studenti e delle periferie - dice Suriano -. Il ministro dell’Istruzione deve necessariamente dire e fare qualcosa. Partendo dal principio il primo fatto grave riguarda i tempi d’attesa per la ristrutturazione della scuola, chiesta dai comitati dei genitori e di quartiere da anni. La prima richiesta di fondi per la ristrutturazione risale a circa dieci anni fa, nel 2012, e dopo cavilli e rinvii i lavori sono iniziati nel 2020 ma si sono nuovamente bloccati.

Una situazione incresciosa denunciata a più riprese dal consigliere comunale M5S Graziano Bonaccorsi". “Così anche il nuovo anno scolastico per gli studenti di Vaccarizzo è ricominciato all’insegna dei disagi. I ragazzi sono stati smistati altri istituti lontani da casa mentre altri hanno continuato le lezioni in DID (Didattica Integrata Digitale). Infatti, non tutte le famiglie possono permettersi di percorrere complessivamente circa 40 chilometri al giorno con mezzi propri, senza contare gli alunni diversamente abili. Non c’è un servizio pubblico di autobus e il Comune ha cercato un servizio sostitutivo di navette NCC peccato che, anche in questo caso, gli alunni di Vaccarizzo siano stati discriminati in quanto è stato chiesto loro per l’accesso ai mezzi il green pass”. “Quindi sopra i 12 anni, secondo il Comune, è necessario il green pass per l’accesso al servizio ma la legge spiega chiaramente che esclusi dall’obbligo di certificazione coloro i quali utilizzino autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale”. “La ciliegina sulla torta è che la ditta affidataria del servizio di trasporto, così come denunciato anche dal consigliere Bonaccorsi, si è poi tirata indietro e quindi il Comune dovrà fare una nuova gara con altri intollerabili ritardi. Una situazione assurda e incresciosa che calpesta il diritto allo studio dei ragazzi e rende isolata una periferia”, conclude Suriano.