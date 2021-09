Sgombero Auro, Galvagno (FDI): "Plauso al sindaco Pogliese e alle autorità di pubblica sicurezza"

L’esecuzione dello sgombero dell’Auro, centro sociale occupato che di ‘sociale’ aveva ben poco, rappresenta un’incredibile svolta nel contrasto al degrado e all’illegalità che per anni hanno tenuto sotto scacco il centro storico di Catania", osserva a bocce ferme l’on. Gaetano Galvagno (FDI). "Un tassello in più che si somma al corollario di interventi che, dal suo insediamento a oggi, il sindaco Salvo Pogliese, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, ha registrato per migliorare la vivibilità di Catania, una città che, passo dopo passo e con notevoli sforzi considerato quanto eredita dal suo recente passato, manifesta la volontà di rialzarsi e di ricostruire nuove opportunità per il suo futuro, puntando sul turismo e sulla mobilità sostenibile. Pertanto, sono qui a esprimere plauso al sindaco Salvo Pogliese, al Prefetto, al Questore, alle unità delle Forze dell’Ordine e alla Polizia locale impiegate in questo sgombero che segna una svolta storica per la città di Catania". A unirsi al coro dei pubblici ringraziamenti al Sindaco, alle autorità e alle Forze dell’Ordine è il dott. Paolo Fasanaro, Presidente del I Municipio. "Oggi è stato sgomberato dalle Forze dell’Ordine il Centro Auro di via Santa Maria del Rosario. Un grande risultato che si aggiunge allo sgombero dello spiazzo sito alle spalle di Piazza della Repubblica. La strada ancora è lunga - aggiunge il Presidente - e ci sono altri posti che da anni risultano abusivamente occupati. Il sottoscritto insieme al Consiglio di Municipio, grazie alla collaborazione e all’interesse attivo di questa amministrazione, continueremo il nostro lavoro per cercare di restituire questi luoghi ai cittadini catanesi, come auspico che avvenga presto per Piazza Angelo Majorana e le zone limitrofe, per esempio. Ringrazio il Sindaco Salvo Pogliese, il Prefetto, il Questore, le Forze dell’Ordine e la Polizia locale per l’ottimo lavoro svolto", conclude il Presidente Fasanaro.