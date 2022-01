Green pass rafforzato per partire e arrivare nelle isole, Suriano: “Misura discriminatoria"

La deputata del Gruppo Misto Simona Suriano è intervenuta sulla misura del green pass rafforzato richiesta per chi deve arrivare o per chi deve partire dalle isole. Per l’esponente parlamentare si tratta di una discriminazione e per tali ragioni ha scritto una missiva al premier Draghi e ha presentato una interrogazione parlamentare sul caso di un ragazzino di 12 anni, senza green pass rafforzato ma con un tampone molecolare negativo, bloccato all’aeroporto di Catania e costretto a non partire.



“Il caso del ragazzino di 12 anni bloccato in Aeroporto a Catania lo scorso 10 gennaio poiché senza gren pass rafforzato ma con un tampone negativo è l’emblema della discriminazione che sono costretti a subire I cittadini delle isole. Un vero e proprio paradosso al punto che il ragazzo non ha potuto far rientro a Milano, a casa della madre, ove frequenta la scuola e si è dovuto sottopore a vaccinazione ed è in attesa della certificazione verde per poter partire”, dice Suriano.



“Non si può tollerare ancora - attacca - una misura così lesiva (per decreto per giunta, senza nemmeno un dibattito parlamentare) nei confronti di una parte della popolazione italiana rea di risiedere in un’isola. Ed è altrimenti pesantemente minacciata e compressa la continuità territoriale, intesa come capacità di garantire un servizio di trasporto che non penalizzi i cittadini residenti in un territorio meno favorito. Ritengo, pertanto, lesiva della dignità e dei diritti costituzionali dei siciliani e dei sardi una misura del genere”.



“Dall’inizio della storia repubblicana italiana mai si era assistito a tanta violenta repressione dei refrattari ad un trattamento sanitario. Per altro possesso del green pass rafforzato purtroppo non esime le persone in suo possesso a contagiarsi ed a contagiare. Auspico che il presidente Musumeci e il president Draghi assumano provvedimenti di conseguenza, al fine di eliminare una insopportabile discriminazione”, conclude la deputata.