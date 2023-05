L'Unione Monarchica Italiana esulta per la vittoria di Enrico Trantino

"L'Unione Monarchica Italiana esulta all'elezione dell'Avv. Enrico Trantino alla carica di sindaco di Catania e alla netta affermazione della coalizione che lo ha sostenuto". A parlare è l'Avv. Michele Pivetti Gagliardi, Vice presidente nazionale dello storico sodalizio. "Trantino guiderà certamente la città con mano ferma fuori dal pantano amministrativo nel quale era finita a seguito delle note vicende, è un professionista di alto profilo riconosciuto e stimato e ha già dimostrato di essere un ottimo amministratore della 'cosa pubblica' nelle sue precedenti esperienze. Il nostro sodalizio ha fortemente sostenuto la sua candidatura durante la campagna elettorale ed oggi esulta insieme ai catanesi che hanno creduto in lui per una nuova stagione di rilancio". Conclude Stefano Papa, Presidente regionale dell'U.M.I.: "Oggi un pensiero speciale è per il papà del neo primo cittadino di Catania, l'On. Enzo Trantino, che ha rappresentato durante la sua lunga carriera politica, e continua a rappresentare, un solido riferimento identitario oltre ad essere il faro indiscusso per i monarchici siciliani".