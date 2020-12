Aumentano le immatricolazioni per l'università di Catania: 7.841 nel 2020

"È stato un anno difficile per la pandemia, una tragedia che ha investito il mondo intero, abbiamo dovuto affrontare problemi nuovi e trovare soluzioni rapide di grande responsabilità. Allo stesso tempo la nostra università ha dovuto rimettere a posto i conti, riportando sotto l’80% l’indicatore ministeriale di spesa del personale. Adesso possiamo guardare con rinnovata fiducia al futuro a condizione che tutti noi continuiamo a lavorare insieme". Un augurio che il rettore Francesco Priolo dell’Università di Catania ha rivolto alla comunità accademica nel corso degli incontri 'a distanza' con i consigli dei 17 dipartimenti e con la Scuola Superiore di Catania. Diciotto tappe in cui il rettore Francesco Priolo ha tracciato un bilancio dei primi 15 mesi di mandato analizzando alcuni risultati e proiettandosi verso le attività future. Si sono registrate nei mesi appena trascorsi 7.841 nuove immatricolazioni ai corsi di laurea triennali e a ciclo unico nell’anno accademico 2020-2021, ossia matricole che si sono immesse per la prima volta nel sistema universitario. Un +25% influenzato sicuramente dall’emergenza sanitaria, ma non solo. La crescita di Catania è stata la più alta in Sicilia, ed una delle più elevate in Italia.

"Nel mese di maggio riceveremo la visita della Commissione di Esperti per la Valutazione Anvur - ha annunciato il rettore Priolo - finalizzata a valutare i risultati della didattica, della ricerca scientifica e delle attività di terza missione del nostro ateneo e ad ottenere l’accreditamento dei corsi di studio e delle sedi. Si tratta di un’ulteriore occasione per dare slancio alle attività del nostro ateneo. Abbiamo messo in sicurezza i conti e riconquistato la fiducia degli studenti, ma abbiamo ancora tanto da lavorare. Sarà un anno importante per tutti".