Il Comune di Gravina attiva i progetti personalizzati per gli alunni disabili

Il sindaco di Gravina, Massimiliano Giammusso, e l'assessore con delega ai Servizi sociali, Valentina Cavallaro, comunicano che sono stati attivati i progetti integrativi e migliorativi in favore degli alunni disabili, con l'assegnazione dei voucher di servizio per l'assistenza relativa al secondo e terzo trimestre dell'anno scolastico 2020-2021. Contestualmente, è stato pubblicato l'avviso per l'erogazione del contributo economico per il trasporto dei soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriale: il termine per la presentazione della richiesta è il 31 gennaio 2021. "La misura disposta dalla nostra Amministrazione relativa all'assistenza degli alunni disabili – ha spiegato il primo cittadino – interviene in via sussidiaria e integrativa, in attesa che il personale Ata venga appositamente formato per l'assistenza igienico-personale, garantendo così continuità ai servizi. La nostra Giunta ha predisposto per tempo l'integrazione delle risorse (nonostante l'erogazione di queste prestazioni sia di competenza delle Scuole e quindi dello Stato) prendendo atto delle problematiche segnalate dai dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Rodari-Nosengo e Giovanni Paolo II. Si tratta di un aspetto ribadito da una sentenza del Cga e che ha interessato tutti i Comuni, per questo ho già sollevato la questione in seno al Consiglio regionale Anci, di cui faccio parte. Voglio ancora una volta sottolineare l'importante lavoro svolto dall'11° servizio e in particolare dal responsabile dottor Santo Lagona".

I dettagli delle misure sono stati illustrati dall'assessore con delega ai Servizi sociali Valentina Cavallaro. "Il contributo economico per il trasporto di soggetti con disabilità è relativo alle spese sostenute per l'anno scolastico 2019-2020 e per le prestazioni che hanno avuto inizio o che sono state effettuate nel 2020. L'avviso pubblico è disponibile sul sito istituzionale del Comune. Per quanto riguarda invece i voucher per l'assistenza – ha spiegato l'assessore - sono complessivamente 42 gli alunni che ne beneficeranno per un totale di 3445 ore. I progetti sono volti a favorire il benessere dell'alunno disabile e l'integrazione sociale negli ambienti scolastici, sopratutto a seguito della emergenza sanitaria e si integrano con i servizi di base che vengono svolti dai collaboratori scolastici".