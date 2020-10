Stanziati oltre 19 milioni di euro per l'edilizia scolastica nella provincia di Catania

Il deputato alla Camera Eugenio Saitta, del Movimento Cinque Stelle, ha evidenziato l'arrivo di cospicui finanziamenti dedicati alle scuole secondarie di secondo grado per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico. I finanziamenti, erogati dal ministero dell'IStruzione, ammontano a 855 milioni di euro a livello nazionale e saranno 104 le province destinatarie dello stanziamento. Tra queste spicca la provincia etnea con 19 milioni e 800mila euro.

"Ancora una volta, grazie all'impegno del ministro Azzolina, le nostre scuole riceveranno fondi importanti per essere più sicure, più accoglienti e più sostenibili – esordisce Saitta -. La provincia di Catania riceverà uno stanziamento di 19 milioni e 800 mila euro per le scuole secondarie di secondo grado e si tratta di una boccata d'ossigeno per poter procedere ad attesi interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. Il decreto già firmato dalla Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina è stato controfirmato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Adesso toccherà agli enti locali presentare gli elenchi degli interventi da finanziare indicandone anche l'ordine di priorità". "Il governo si dimostra vicino agli studenti. Dopo i fondi per 40mila euro per l'adeguamento tecnologico degli istituti nel calatino, dopo i 2 milioni di euro per la Sicilia per gli interventi di edilizia leggera, dopo i 20 milioni di euro per garantire il diritto allo studio con l'acquisto dei libri di testo e supporti informatici sono arrivati questi importanti stanziamenti per rendere sicuri gli istituti scolastici della provincia etnea", ha concluso il deputato.