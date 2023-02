Astronomia, poesia e filosofia protagoniste della giornata di studio "Le stelle del Galilei"

Nell’ambito degli eventi per il cinquantesimo dalla fondazione del Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, lo scorso sabato 28 gennaio, nell’Aula magna dell’Istituto, si è svolta la giornata di studio dal titolo "Le stelle del Galilei" coordinata dalla Commissione per la celebrazione dell’anniversario. Attraverso un dialogo tra astronomia, poesia e filosofia, la platea, costituita dalle studentesse e dagli studenti delle terze e delle quarte liceali, ha compiuto un viaggio affascinante passando dalle più recenti scoperte astronomiche ai versi danteschi, che mirabilmente hanno dipinto il nostro universo, sino alle prime intuizioni filosofiche del pensiero antico e rinascimentale, mettendo sempre al centro l’uomo e la sua curiositas, il suo enorme desiderio di conoscenza. Un ringraziamento sincero va rivolto ai relatori della giornata, che attraverso le loro parole e quelle dei grandi autori del passato, hanno suscitato in tutti i presenti il desiderium ovvero la “nostalgia delle stelle”.

Prendendo avvio dall’intervento di Giuseppe Marino, docente di matematica e fisica dell’Istituto, nonché vicepresidente dell’Associazione astrofili catanesi, dal titolo "L’universo ci rende piccoli", la parola è passata a Ferdinando Sorrentino, docente di latino e greco, appassionato studioso di Dante, con l’intervento dal titolo L’universo visto con gli occhi del poeta, per concludere con le riflessioni di Salvatore Distefano, docente di storia e filosofia e Presidente dell’Associazione etnea studi storico-filosofici "Infinito, universo e mondi". Il Dirigente Emanuele Rapisarda, dopo i saluti istituzionali, ha sottolineato come momenti di riflessione su temi di così ampio e profondo respiro siano fondamentali nella crescita non solo scolastica ma umana e culturale delle giovani generazioni.

Le ragazze e ai ragazzi del laboratorio teatrale in lingua italiana del Liceo hanno accompagnato gli interventi dei docenti con una emozionante lettura di passi scelti. A chiudere l’evento i saluti del vicequestore, Giancarlo Consoli che, con voce sensibilmente commossa, ha voluto rivolgere il suo augurio per questo importante anniversario della storia della nostra scuola, ringraziando i docenti relatori per aver riportato alla memoria i suoi ricordi di giovane studente. Ad introdurre la giornata e moderare gli interventi i docenti dell’Istituto, Monica Mirabella, Alessandro Puglisi e Maria Grazia Rigano.