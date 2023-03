Giarre, al liceo classico "Amari" boom di visite per la mostra di scienze dell’Aif

Con oltre duemila visitatori si chiude con un bilancio positivo la mostra interattiva di scienze "Sperimentare giocando, conoscere sperimentando", allestita la scorsa settimana al liceo classico "M. Amari" di Giarre dall’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (Aif), sezione di Giarre-Riposto. Centinaia le presenze quotidiane, tra scolaresche e singoli cittadini, con un picco, registrato giovedì scorso, che ha visto l’accesso di ben 500 visitatori. Molto apprezzate le quaranta esposizioni interattive, opera degli studenti delle scuole del comprensorio, cinque delle secondarie inferiori e altrettante delle secondarie superiori, di Giarre, Riposto ed Acireale partecipanti al concorso "Costruiamo un exhibit". Le scuole superiori si sono fatte notare sia per l’utilizzo di strumentazione tipica dei laboratori didattici di fisica e di chimica, sia per la costruzione di meccanismi complessi particolarmente accattivanti. Quelle inferiori sono state particolarmente apprezzate, invece, per l’uso accorto di materiale povero per la costruzione degli oggetti esposti e per l’entusiasmo mostrato dai giovanissimi. Spiccata la presenza dell’istituto "M. Amari", distintosi per il numero, ben dodici, e per la qualità delle esposizioni. Presenti anche cinque exhibit fuori concorso, realizzati da studenti universitari. Una sezione speciale è stata allestita dai Laboratori Nazionali del Sud, con la presenza di ricercatori che hanno illustrato le attività dell’istituto, servendosi anche di apparecchiatura didattica interattiva. Intanto si preannuncia un successo anche la seconda tappa della mostra, inaugurata nei giorni scorsi al liceo Principe Umberto di Catania. Le prenotazioni delle scolaresche registrano già il quasi tutto esaurito.