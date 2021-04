Uno studente catanese rappresenterà la Sicilia alle Olimpiadi di Filosofia

Sarà Michele Specchiale, 18enne studente catanese del San Francesco di Sales, a rappresentare la Sicilia nella fase finale delle Olimpiadi di Filosofia. Michele si è classificato primo a livello regionale a pari punteggio con uno studente di Alcamo ed entrambi si preparano per questo importante appuntamento che si svolgerà a fine aprile. Le Olimpiadi di Filosofia sono promosse ogni anno dal Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, gli uffici scolastici regionali, la società filosofica Italiana, l’associazione di promozione sociale Philolympia. La competizione è inserita nel programma annuale di valorizzazione delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione. Le Olimpiadi di Filosofia sono rivolte agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, statale e paritaria, delle scuole italiane all’estero, statali e paritarie, delle sezioni italiane presso le scuole straniere e internazionali, comprese le scuole europee, al fine di promuovere, incoraggiare e sostenere le potenzialità didattiche e formative della filosofia.

Prima di approdare alla fase finale, Michele Specchiale ha dovuto superare diverse prove prima a livello d’Istituto e poi a livello regionale classificandosi per la Sicilia al primo posto con un elaborato in lingua straniera, nello specifico un saggio filosofico, valutato da una commissione regionale di esperti in filosofia e lingua straniera. Oltre a Michele Specchiale, alle fasi regionali hanno partecipato altri studenti del Liceo Don Bosco: Alessia Scionti, Grace Giammello, Elena Amici; proprio Elena si è classificata terza a livello regionale ma il regolamento prevede che alla fase finale approdino per l’appunto solo i primi due di ciascun sezione (lingua italiana e lingua straniera) per ogni regione. “I nostri allievi - accompagnati dalla professoressa Linda Dierna - hanno dimostrato padronanza della disciplina, capacità di attualizzare un pensiero filosofico e di rielaborarlo in modo critico. Lo studio attento e appassionato della filosofia, accompagnato da una eccellente conoscenza della lingua straniera, diventano strumento e occasione di espressione di una generazione che si pone in continuità col passato ma che guarda con nuovi occhi il futuro”, ha dichiarato il preside della scuola Don Enzo Timpano.