E’ tempo di open day per scegliere le Superiori: il Cutelli apre le porte a studenti e famiglie

E’ tempo di open day per scegliere le scuole superiori, in vista delle iscrizioni che partiranno subito dopo l'Epifania. Per gli studenti delle medie è, infatti, il momento di pensare alla scelta dell'indirizzo di studi per i successivi cinque anni. Ed ecco che novembre e dicembre diventano i mesi clou dell’orientamento. I programmi didattici sono tanti e scegliere la scuola giusta non è semplice. Gli istituti aprono adesso le loro porte ai futuri iscritti. Presso lo storico Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli di Catania, sono stati organizzati degli Open Day su Meet, 28 ottobre e 26 novembre 2021, 11 dicembre e 19 gennaio 2022, durante i quali la dirigente scolastica, prof. ssa Elisa Colella, avrà il piacere di illustrare l'offerta formativa della scuola.

Inoltre, saranno attivati dei minicorsi di didattica orientativa in orario pomeridiano che partiranno il 16 novembre 2021 per concludersi il 21 gennaio 2022. Tra gli argomenti trattati “Il latino, lingua riflessiva”, “Il greco antico e il lessico scientifico italiano”. E ancora, “Matematica e realtà”, “La vita inizia da una cellula”, “Il mito di Amore e Psiche”. Quest'anno, nel rispetto delle norme anti Covid, il Cutelli accoglierà in presenza le famiglie e gli alunni delle medie in occasione di quattro appuntamenti, "Pomeriggi al Cutelli", il 29 ottobre, il 15 novembre, il 10 dicembre e il 20 gennaio, per permettere a famiglie e alunni delle medie di visitare e conoscere il Liceo, i suoi ambienti e la sua vita scolastica. La Preside e il suo staff supporteranno le famiglie tramite uno Sportello di Orientamento.

Per prenotarsi agli Open Day compilare il Modulo Google al seguente link



Per altre info: www.liceocutelli.edu.it