Scuola, entro il 16 aprile le richieste per i buoni libro 2020-2021

E' il 16 aprile il termine ultimo per presentare nelle scuole di appartenenza le richieste dei buoni libro per l'anno scolastico 2020-2021. Il beneficio è riservato agli studenti iscritti e frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, residenti nel comune di Catania, appartenenti a nuclei familiari con Isee pari o inferiore a 10.632,94 euro.

Il Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale della Regione siciliana, come previsto dalla legge 448/98, ha attivato con la circolare del 10 febbraio le procedure per l'erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo. Le domande vanno presentate con la documentazione richiesta e l'indicazione del codice Iban, indispensabile per ottenere il beneficio.

Per informazioni è possibile rivolgersi alle segreterie delle scuole cittadine o alla direzione Pubblica Istruzione – P.O. Scuole dell’obbligo e rapporti con le istituzioni scolastiche, attraverso i numeri di telefono 0957424060 – 0957424063. L'avviso è pubblicato sul sito del Comune a questo link.