La sottosegretaria all'Istruzione, Barbara Floridia in visita domani alla scuola primaria "Italo Calvino"

La Sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia venerdì 25 febbraio alle ore 11.30, sarà a Catania alla scuola Statale Primaria “IC Italo Calvino”. in via Leucatia 141, per visitare l'Aula Natura donata nei mesi scorsi dal Wwf.

Questo progetto è realizzato da Wwf Italia con il sostegno di Procter & Gamble nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, col quale l’azienda sta realizzando azioni concrete di sostenibilità ambientale e sociale in tutto il Paese. Il progetto Aule Natura che trasforma il tradizionale giardino naturale, l’oasi a scuola, in una vera e propria aula, è stato lanciato dal Wwf nel settembre 2020, dopo il primo lockdown, e dall’anno scorso è sostenuto da P&G, con l’obiettivo di realizzare, entro il 2024, almeno 50 Aule Natura in tutta Italia.

Dopo una visita guidata all’Aula Natura, seguirà un momento di riflessione sul progetto Aula Natura a supporto del Piano Rigenerazione Scuola del Ministero, presso l’adiacente sede di “WonderLAD”, in via Filippo Paladino n. 11. Dopo il benvenuto del dirigente scolastico Salvatore Impellizzeri, interverranno la Sen. Barbara Floridia, Sottosegretaria Ministero dell’Istruzione, Maria Antonietta Quadrelli, Responsabile Educazione Wwf Italia, Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di P&G Italia, Barbara Mirabella, Assessore Pubblica Istruzione, Attività e Beni Culturali, Pari Opportunità e Grandi Eventi di Catania, ed Emilio Grasso, Dirigente dell’ufficio di Ambito Territoriale (USR Sicilia). Parteciperanno anche Pietro Ciulla, Delegato Wwf Sicilia, Vita Raiti, Presidente Wwf Sicilia Nord Orientale, e Elvira Mazzone dell’Associazione Orione.