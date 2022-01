Transizione ecologica, per l'istituto Fontanarossa in arrivo fondi per 20 mila euro

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la graduatoria provvisoria delle scuole ammesse al finanziamento, che ammonta in totale a 2 milioni di euro, previsto dall’avviso ‘Supporto al percorso di transizione ecologica delle istituzioni scolastiche'. A darne notizia è il sottosegretario all'Istruzione Barbara Floridia e tra gli istituti che riceveranno un finanziamento vi è l'istituto Fontanarossa di Catania.

Complessivamente sono oltre le 700 scuole che, da Nord a Sud, hanno presentato la domanda per ottenere queste risorse destinate alle iniziative ispirate agli obiettivi dell’Agenza 2030. Sono state provvisoriamente ammesse al finanziamento 105 istituti scolastici. Nello specifico il finanziamento per l'istituto etneo ammonta a circa 20mila euro

"Fondi importanti per attuare in modo concreto Piano RiGenerazione Scuola che ho fortemente voluto e che rappresenta un vero e proprio modello da seguire a livello europeo. L’Italia, infatti, è il primo Paese a dotarsi di un piano strutturale per la sostenibilità nelle scuole attraverso i suoi 4 pilastri: rigenerazione dei saperi, rigenerazione dei comportamenti, rigenerazione delle infrastrutture e rigenerazione delle opportunità”, annuncia Floridia.