Una discarica di rifiuti che si estende per chilometri lungo via San Giuseppe Alla Rena, strada parallela della Playa dopo il castello D'Urso Somma, dove non esistono telecamere e chiunque butta ciò che vuole. Uno scenario veramente triste privo di buon senso e di civiltà. Che si faccia qualcosa per risolvere tutto questo in maniera definitiva.