Degrado e assenza di sicurezza in via Niccolò Giannotta

Mi rivolgo a voi per segnalare con grande preoccupazione riguardo alla crescente crisi di degrado e insicurezza che sta colpendo via Niccolò Giannotta, specialmente nell'area adiacente all'incrocio tra via Menza e viale Vittorio Veneto. La situazione è diventata insostenibile e richiede un intervento immediato e incisivo da parte delle forze dell'ordine e degli enti competenti. Premessa le foto che ho inoltrato sono state scattate poco dopo che sono passati i netturbini a pulire verso le ore 6 già alle ore 8 la situazione è come prima e durante la giornata ancora peggio.

La via è attualmente in uno stato di totale abbandono, con cumuli di spazzatura, escrementi di animali e urina che si accumulano lungo i marciapiedi e nelle aree circostanti. Nonostante i residenti rispettosi dell'ambiente si adoperino per smaltire correttamente i propri rifiuti seguendo gli orari e i giorni prestabiliti, la presenza di individui irresponsabili e incivili sta rovinando la qualità della vita nella zona. Ho contattato ripetutamente le autorità competenti, tra cui i vigili urbani, per segnalare la situazione, ma finora le risposte sono state deludenti, È vero che, secondo le norme vigenti, le autorità possono intervenire solo se colgono in flagrante chi commette gli atti di degrado, tuttavia ciò non può essere una scusa per lasciare impuniti coloro che contribuiscono al deterioramento del nostro quartiere.

La mancanza di presenza delle forze dell'ordine e di una sorveglianza efficace ha incoraggiato comportamenti illegali e incivili da parte di alcuni individui, che si sentono impuniti nel lasciare rifiuti ovunque e nell'abusare degli spazi pubblici. Inoltre, segnalo con preoccupazione che molti conducenti violano regolarmente il divieto di accesso sulla vicina via Menza per accedere più velocemente a viale Vittorio Veneto, mettendo a rischio la sicurezza stradale e contribuendo ulteriormente al caos e incidenti nella zona. Chiedo quindi un intervento urgente da parte delle autorità competenti per risolvere questa situazione critica. È fondamentale aumentare la presenza delle forze dell'ordine nella zona e intensificare i controlli per scoraggiare comportamenti illegali e incivili. Inoltre, è necessario adottare misure preventive, come l'installazione di telecamere di sorveglianza, per deterre futuri atti di degrado e garantire la sicurezza dei residenti. Spero sinceramente che la mia segnalazione venga presa seriamente e che vengano adottate azioni immediate e efficaci per ripristinare la dignità e la sicurezza di via Niccolò Giannotta.