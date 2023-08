L'incredibile maxi discarica lungo via San Francesco La Rena

In un video, inviato alla nostra redazione da un lettore, le immagini della strada trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. La via è disseminata di buste colme di rifiuti, indumenti, copertoni, sanitari, materassi, bottiglie di plastica, bottiglie di vetro, piastrelle, mattoni, scarpe e qualsiasi tipo di immondizia