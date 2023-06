Emergenza rifiuti, micro discarica in via Nervesa della Battaglia

Questo è lo schifo di panorama quando una persona a casa sua si affaccia per vedere il paesaggio invece vede una discarica. In via Nervesa della Battaglia, zona corso indipendenza si vede proprio lo schifo. Questa è la differenziata che viene fatta a Catania che poi nemmeno rimuovono. Se deve essere fatta ci devono essere le attrezzature altrimenti non ha senso solo per sporcare una città intera. Si chiede di prendere provvedimenti perché è diventato uno schifo giorno dopo giorno e quella spazzatura sempre lì, grazie.