Play-off, serie C Silver: Alfa Basket Catania si aggiudica la prima finale

LAlfa Basket Catania si aggiudica la prima gara della finale contro Siaz Piazza Armerina. Emozioni e brividi rossazzurri per l'ultima tappa utile per conquistare la serie C Gold. La squadra catanese di coach Davide Di Masi si impone per 88-67 nella sfida casalinga. Luciano Abramo, autore di ben 31 punti in questa prima sfida della finale, tocca le 100 presenze con l’Alfa Basket Catania propria in questa sfida. Lo spettacolo offerto dal “Leonardo” interamente colorato di rossazzurro e con un tifo eccezionale ha regalato una serata da sogno, che ha spinto i ragazzi del presidente Nico Torrisi a gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Piazza Armerina regge l’urto nei primi due parziali (23-16 e 37-36 per gli alfisti), ma pian piano si spegne. L’onda rossazzurra imperversa. Il terzo periodo si chiude sul +8 per l’Alfa (60-52). L’ultimo quarto di gioco è un dominio catanese. + 21 il finale (88- 67) con Luciano Abramo scatenato, Daniel Arena e Marco Pennisi sugli scudi.

I giovani Gianmarco Catania e Luca Cantarella, che si tolgono anche lo sfizio di bucare la retina in una finale play-off. Attesa adesso per gara 2 in programma a Piazza Armerina, mercoledì 25 maggio, inizio ore 20. La squadra del tecnico Raimondo Diamante proverà a pareggiare la serie. I piazzesi, seguiti nella trasferta catanese da calorosi tifosi, si sono comunque mostrati una formazione competitiva, solida e agguerrita.

ALFA BASKET CATANIA 88

SIAZ PIAZZA ARMERINA 67

Alfa Catania: Arena 11, Corselli 8, Consoli, Whatley 6, Catania 5, Pennisi 8, Pappalardo 9, Mazzoleni 8, Cuius, Cantarella 2, Barletta, Abramo 31. Allenatore: Di

Masi.

Piazza Armerina: O. Musikic 4, Robinson 20, Berenis, Rietz 3, Genovese, Savocane, Sortino 5, Sgrò 13, Ciancio 6, Boiardi 3, V. Musikic 3, Seye 10. Allenatore:

Diamante.

Arbitri: Tartamella e Brusca di Palermo.