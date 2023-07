Capitaneria, presentato il secondo rapporto annuale: soccorsi oltre 15 mila migranti

I numeri del secondo rapporto annuale della Direzione marittima della Sicilia Orientale parlano chiaro: il fronte più caldo resta quello dell'immigrazione. Negli ultimi 12 mesi sono 15.619 i migranti soccorsi nel corso di 58 eventi coordinati. Sono poi 128 le persone tratte in salvo in altre operazioni di ricerca, con un impegno quotidiano che annovera 322 missioni navali e 91 interventi aerei. Ed ancora: 46 siti inquinati posti sotto sequestro e 6 le navi trattenute per irregolarità rilevate a bordo