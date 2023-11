Controlli in mare, una notte con la guardia costiera nel golfo di Catania | Video

La motovedetta Cp 276, in forza alla Direzione marittima Sicilia Orientale della guardia costiera, effettua pattugliamenti settimanali per attività di controllo in mare delle imbarcazioni professionali e da diporto, oltre ad essere impiegata in operazioni nazionali ed internazionali su fronte immigrazione e in interventi di soccorso. Siamo saliti a bordo per seguire un pattugliamento notturno con due ispettori pesca, sotto il comando del primo maresciallo Vincenzo Fatteruso