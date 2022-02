Lettori | "Viale Grimaldi: inciviltà e mancati controlli per la differenziata"

La segnalazione di un nostro lettore sulle disfunzioni della raccolta differenziata lungo il viale, all'altezza del civico numero otto. In quella zona vi erano i cassonetti che poi sono stati rimossi ma alcune persone continuano a depositare di tutto

"Pago 600 euro di Tari ma viviamo in mezzo ai rifiuti". La segnalazione di un nostro lettore, residente a Librino, apre lo spaccato delle disfunzioni che si stanno vivendo con l'avvio della differenziata. In uno slargo, ove erano presenti i cassonetti, la gente continua a depositare rifiuti non differenziati a terra.

"La ditta viene a ritirarli dopo che si formano i cumuli - dice il nostro lettore - ma viene gettato il grosso, mentre parte dei rifiuti rimane lì con tutte le conseguenze del caso sull'ambiente e sulla vivibilità. Noi facciamo la differenziata e viene ritirata a casa ma senza controlli la situazione non cambierà. Ci sono telecamere, perché non vengono usate? Dove sono i vigili?".