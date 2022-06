Matt Dillon a Catania, ospite dell'Area Movie di Etna comics

Matt Dillon, candidato agli Uzeta Awards di Etna Comics, arriva alle Ciminiere per incontrare il pubblico in Area Movie dove riceverà il premio speciale Icona del cinema. Attore e regista statunitense, ha partecipato a molti film di successo tra cui "Giovani guerrieri" e "I ragazzi della 56ª strada". E' stato candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista per il film "Crash - Contatto fisico". Oggi ospite di Etna Comics, intervistato dal responsabile dell'Area Movie Cateno Piazza ha dichiarato che "di Catania aveva visto solo l'aeroporto. Finalmente ha visto la città ed è bellissima...e si mangia benissimo"