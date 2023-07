Incendio all'interno dell'Aeroporto di Catania, scalo evacuato | Video

Un incendio è divampato all’interno dell’aeroporto di Catania. Come specificato dai vigili del fuoco che sono sul posto per mettere in sicurezza lo scalo, la prima chiamata di soccorso è arrivata alla sala operativa alle ore 23,29. Le fiamme si sarebbero propagate dal piano inferiore per poi arrivare al terminal partenze dell’edificio centrale. L'aeroporto è stato evacuato. Alle ore 00.50, l'incendio è stato circoscritto e spento dalle squadre dei vigili del fuoco intervenute anche dalla sede centrale del comando provinciale di Catania. L'aerostazione è ancora invasa dal fumo. Sac, con una nota, comunica che le operazioni di volo sono sospese fino alle 8 di lunedì 17 luglio. Seguiranno aggiornamenti.