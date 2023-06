Stamattina via Etnea, via Sant'Euplio e molte altre zone del lotto Centro si sono svegliate tra sacchetti pieni di rifiuti indifferenziati lasciati sui marciapiedi. E' una conseguenza dello sciopero dei lavoratori del Consorzio Gema. Lamentano pagamenti arretrati e mancati versamenti del tfr

Indifferenziata non raccolta in via Etnea a causa di uno sciopero dei netturbini | Video