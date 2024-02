C'era una volta il mercato coperto di Picanello: il Comune punta alla riapertura | Video

Per ben 48 anni, dal 1964 al 2012, il mercato coperto di Picanello è stato un punto di riferimento per gli abitanti del quartiere. Ma, dopo un controllo sanitario risalente a 12 anni fa, si scoprì che i locali non erano mai stati catastati. La struttura chiuse quindi i battenti. Nel 2017 fu eseguito un restauro, ma non si risolse l'empasse. Adesso, l'assessore Gelsomino annuncia una piccola svolta: entro sarà possibile avviare un nuovo bando