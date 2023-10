Lungomare, tutti pazzi per il fitness in piazza Nettuno: ma è ancora chiusa

A causa di un ritardo nella consegna del cantiere da parte della ditta incaricata dei lavori, piazza Nettuno non è stata ancora riconsegnata ai cittadini. Ma in molti, impazienti di provare le nuove strutture, hanno deciso di attraversare il varco aperto da qualcuno nella recinzione ed utilizzare in anteprima gli attrezzi pubblici. Strutture analoghe sono presenti in piazza Europa, inaugurata pochi giorni fa dopo la riqualificazione