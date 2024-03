L'aeroporto di Catania si prepara all'estate: per Pasqua attesi già 200mila passeggeri

L'aeroporto di Catania si appresta ad affrontare l'estate 2024 con 98 destinazioni: 25 italiane e 73 internazionali, collegando 28 Paesi e coinvolgendo in totale 55 vettori aerei. Per lo scalo etneo l'incremento rispetto al 2023 è stato stimato dalla direzione commerciale e marketing di Sac, società che gestisce gli scali di Catania e Comiso, nell'8,18 per cento, con 55.506 movimenti a fronte del traguardo di 51.308 raggiunto lo scorso anno. La cui stagione estiva fu funestata dall'incendio avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 luglio.

Si attendono gli esiti dell'inchiesta sull'incendio

Rispondendo ai giornalisti durante la conferenza stampa convocata per fare il punto sulle previsioni di "inizio stagione", l’amministratore delegato di Sac, Nico Torrisi, ha fatto intendere che la vicenda giudiziaria che lo vede tra gli indagati potrebbe giungere alle prime conclusioni in un futuro non troppo lontano. "Preferisco non commentare al momento, ma lo farò di certo appena l'inchiesta sarà chiusa. Quella che abbiamo vissuto la scorsa estate è stata un’esperienza critica sotto tutti i punti di vista. E, in riferimento anche a chi ci ha mosso solo critiche senza riconoscere gli sforzi fatti, sottolineo la necessità di essere grati nei confronti di tutti colori che si sono prodigati affinché l'aeroporto potesse ripartire il prima possibile".

Con Pasqua inizia la "Summer 24"

Tornando alle tratte estive, cui si è aggiunto proprio oggi un collegamento per Tunisi, la novità più importante è l’avvio del volo per Dublino operato da Aer Lingus a partire dal primo maggio e con cadenza tri-settimanale. Per quanto riguarda la Pasqua, ormai alle porte, le stime indicano oltre 200mila passeggeri in arrivo, di cui 143mila nazionali e 89mila internazionali. La previsione di crescita è del +3,96 per cento per i viaggiatori e del +3,77 per cento per i movimenti, che arriveranno a 1513. Il piano "Summer 24" inizierà il prossimo 31 marzo, con l'avvio dell'ora legale, e si concluderà il 27 ottobre.

Caro voli, sconti regionali fino al 31 dicembre

Per far fronte al caro voli, Torrisi sottolinea infine come "l'unica alternativa sia aumentare l'offerta, facendo arrivare su Catania e Comiso sempre più compagnie aeree". Grazie ad un'iniziativa della Regione Siciliana, dal 15 marzo e fino al 31 dicembre tutti i residenti siciliani che viaggeranno verso qualunque aeroporto d'Italia avranno uno sconto sulle tariffe aeree del 25 per cento. Inoltre, alcune categorie deboli avranno un ulteriore 25 per cento caricando i biglietti nell'apposita piattaforma creata dalla Regione siciliana.