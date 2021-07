Anche a Catania si manifesta contro il Green Pass: cori contro il governo ed i giornalisti | Video

Centinaia di persone si sono date appuntamento sotto il 'Liotro' con cartelloni e megafoni, per urlare a più non posso la loro rabbia contro l'obbligo del certificato verde

Anche a Catania, così come in tutte le principali città italiane, si è svolta a partire dalle 17 e 30, una manifestazione di protesta contro i vaccini e la "dittatura sanitaria del nuovo ordine globale". Il tam tam su Telegram e gli altri social ha avuto l'effetto sperato. Centinaia di persone si sono date appuntamento sotto il 'Liotro' con cartelloni e megafoni, per urlare a più non posso la loro rabbia contro l'obbligo del certificato verde, fresco di approvazione da parte del Governo Draghi.

Piccola nota a margine: nel calderone è finita anche la stampa. Sono stato accolto da un coro di insulti, diti medi alzati, accuse indefinite contro la mascherina che indossavo per precauzione, spintoni e mani contro la telecamera (che fortunatamente non ha avuto alcun danno, grazie anche alla mediazione di altri partecipanti). Nessuno dei promotori dell'iniziativa ha voluto rilasciare una dichiarazione.