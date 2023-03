Gli attivisti di Ultima Generazione protestano a Catania: mani incollate al Liotro | Video

L'iniziativa di sensibilizzazione rientra nella campagna nazionale "Non paghiamo il fossile". "Se un tempo in Sicilia si trovavano gli elefanti nani - spiegano gli organizzatori - entro la fine del secolo si potrà vedere solo la statua di Liotru, in cima alla fontana. Le temperature e il livello dei mari si innalzeranno e Piazza Duomo a Catania, così come le altre pianure d'Italia, verrà sommersa da due metri di acqua entro la fine del secolo"