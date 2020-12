Salvo Pogliese ai catanesi: "Rientro con la stessa passione di sempre"

“Ho apprezzato l’equilibrio e il coraggio che il Tribunale di Catania ha dimostrato nel sollevare il caso della legge Severino davanti alla Corte Costituzionale. Mi auguro - ha detto il sindaco di Catania - che quello che è accaduto a Catania non si verifichi in altra parte d’Italia e che il Legislatore modifichi una legge ingiusta e sbagliata. Riprendo un percorso di servizio alla città di Catania con la stessa passione e lo stesso entusiasmo del primo giorno della mia elezione. Un cammino di rinascita che non si è mai interrotto, grazie all’impegno generoso degli assessori e del vicesindaco Roberto Bonaccorsi, del capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, del consiglio comunale, che hanno remato tutti nella stessa direzione. Ringrazio soprattutto i cittadini che non mi hanno mai fatto mancare il loro affetto e il loro sostegno in questi quattro mesi per affrontare le emergenze che si sono dovute affrontare in questi due anni del mandato”.