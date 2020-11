Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La finanza sequestra 1,8 milioni di luci di Natale non sicure | Video

I finanzieri etnei hanno sequestrato in un esercizio commerciale di Misterbianco un milione e 779 mila luminarie natalizie non sicure. In un negozio all'ingrosso gestito da un cinese investigatori delle fiamme gialle hanno trovato 7.087 confezioni di addobbi luminosi privi delle certificazioni di legge