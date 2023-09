Davanti alla scuola Livio Tempesta "navigano" i rifiuti: strada allagata e abusivi in azione | Video

Nessun intervento di pulizia straordinaria ha mai risolto il problema dell'abbandono di rifiuti nei pressi della scuola Livio Tempesta di San Cristoforo. Da anni riceviamo e pubblichiamo segnalazioni da parte dei residenti esasperati e costretti a portare i propri figli a scuola, passando ogni giorno davanti a tonnellate di spazzatura. Come già successo più volte in passato, le prime piogge autunnali hanno allagato lo spiazzale di via Gramignani. Ma questo non ha scoraggiato i "professionisti" dei trasporti abusivi di materiale di risulta, che utilizzano la strada come discarica a cielo aperto.