Gli attivisti di Ultima Generazione colorano di rosso la fontana dei Malavoglia e bloccano il traffico | Video

"La protesta di questa mattina - spiegano gli attivisti - ha lo scopo di accendere i riflettori sulla crisi climatica in corso, che amplifica i fenomeni migratori a causa della desertificazione di fette di territorio sempre più ampie. Anche la Sicilia corre questo rischio, come dimostrato anche dall'emergenza incendi di questa estate e dalle temperature anomale di ottobre". La manifestazione si è svolta nei pressi del tribunale di Catania in riferimento alla recente sentenza del giudice Iolanda Apostolico che ha di fatto sconfessato il "decreto Cutro", non convalidando il fermo di alcuni migranti