Via Cifali chiusa per lavori allo stadio, i commercianti si lamentano: "Nessuno ci ha avvisati" | Video

Da questa mattina via Cifali è parzialmente chiusa al traffico, nei pressi dello stadio Angelo Massimino di Catania, a causa della sostituzione di alcune lampadine. Una situazione che ha suscitato il malcontento di diverse attività commerciali della zona, che lamentano di non aver ricevuto alcun avviso preventivo. Risultato: incassi odierni quasi azzerati. Sulla vicenda interviene anche il consigliere del IV Municipio, Giuseppe Ragusa (M5S). "E' inaccettabile che i lavori importanti di manutenzione alle luci dello stadio possono essere resi noti solamente quando sono in atto. Così facendo si creano grandi disagi alle attività commerciali. In questa zona sono presenti una tabaccheria , un centro fotocopie, una farmacia ed una pizzeria. Chiediamo un maggior coinvolgimento tra le parti".