Viale Mario Rapisardi al buio da tre giorni: "Disagi per residenti e commercianti"

Il video inviato da un lettore a CataniaToday mostra il Viale completamente al buio. "Dal semaforo di via Fava fino a piazza Eroi d’Ungheria è in completo blackout", scrive

"Da ben tre giorni parte del viale Mario Rapisardi (dal semaforo di via Fava fino a piazza Eroi d’Ungheria) è in completo blackout. Notevoli sono i disagi patiti dagli abitanti e i commercianti della zona, poiché, oltre al gran caldo, la perdurante mancanza di corrente elettrica tiene reclusa in casa buona parte della popolazione anziana (impossibilitata ad utilizzare le scale), oltre a disturbare il sonno notturno per le molteplici sirene ormai impazzite". A denunciare la situazione è un lettore. Ma non è l'unico. Sono, infatti, tante le segnalazioni giunte alla nostra redazione per i disagi dovuti alla mancanza di energia elettrica in diverse zone di Catania.

"Ingenti i danni subiti da tutte le piccole e grandi attività commerciali che da sempre animano questa zona - continua il lettore - Si pensi ai rivenditori di generi alimentari che non posso utilizzare le celle frigo, oppure agli sportelli postali chiusi per mancanza di corrente elettrica. Chiaramente non meno importante il problema della sicurezza, ben evidente. Tuttavia, nessuna notizia arriva né da parte della società del servizio elettrico, né dall’amministrazione locale".