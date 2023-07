Violenza sulle donne, quando denunciare? Agosta (Thamaia): "A volte è bene prima mettersi in sicurezza"

Spesso le cronaca nera ci presenta episodi in cui le donne vittime di violenza non avevano denunciato l'uomo che le tormentava. In altre circostanze, i provvedimenti cautelari non sono bastati a frenare la sete di vendetta. "Quello della denuncia è un momento delicato - spiega Anna Agosta, presidente di Thamaia Onlus - e consigliamo di rivolgersi prima ad un centro di supporto. Nel caso in cui manchino le condizioni di sicurezza, il soggetto violento potrebbe avere una reazione ancora peggiore. In situazioni di estrema emergenza è invece prioritario chiamare subito le forze dell'ordine"