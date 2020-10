Coronavirus, Randazzo è zona rossa: i carabinieri presidiano le vie del paese | Video

I carabinieri della compagnia di Randazzo stanno presidiando le vie del paese che, da questa mattina, è zona rossa a causa dell'incremento di contagi da Covid-19. La Regione Siciliana precisa infatti che l'ordinanza resterà in vigore fino alle 24 del 26 ottobre. E' attualmente vietata la circolazione, a piedi o con qualsiasi mezzo, all'interno del territorio comunale. Fatta eccezione per indifferibili esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, per l'acquisto o il consumo di generi alimentari e l'acquisto di beni di prima necessità. Si può però uscire da casa una sola volta al giorno. Stop alle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado, così come ai servizi dell’infanzia. I carabinieri della locale compagnia, guidata dal comandante Nicolò Morandi, controllano i varchi d'accesso alla cittadina etnea e le vie di Randazzo, per fare in modo che le attuali disposizioni sanitarie siano rispettate.