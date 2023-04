Co-sleeping con gli animali: pro e contro

Negli anni scorsi una ricerca dell'Università del Minnesota aveva dimostrato che il co-sleeping (ossia dormire insieme) non era utile solo ai bambini con i genitori ma anche agli animali coi propri padroni.

A mettere in crisi questa ricerca è arrivato uno studio dell'università australiana del Queensland, che ha usato una co-registrazione polisonnografica dell'uomo e del cane durante il sonno.

Sono così emersi e sono stati confermati tanti vantaggi del co-sleeping cane/uomo: l'accucciarsi del cane ai piedi del padrone riduce lo stress e fa calare la pressione sanguigna (accade anche quando il cane viene accarezzato); il co-sleeping è in grado di combattere la depressione da solitudine dei padroni ed è utile anche in disturbi del sonno come apnee notturne o in chi soffre di incubi da disturbo post-traumatico da stress.

E' però stato dimostrato grazie all'utilizzo di questo polisonnigrafo portatile che i cani trascorrono sempre il 20% della notte in stato di 'attività' e questo fa sì che il sonno dei loro padroni sia per forza disturbato e che questi finiscano per risvegliarsi in media 4,3 volte più del solito.

Le donne che sono state sottoposte a questo tipo di esame, la mattina dopo, non si ricordavano di questi piccoli risvegli e sostenevano di aver dormito bene. Nella realtà le loro rilevazioni polisonnografiche dicevano il contrario, attestando una più bassa qualità del sonno.

Da qui ne deriva che d'ora in poi si dovrà procedere ad una più attenta valutazione del co-sleeping che dovrà basarsi sulla particolare situazione di ogni singolo cane e di ogni singolo padrone.

Esempio: il co-sleeping non è indicato se il cane non è abituato a frequentare la casa (sta all'aperto o è appena arrivato in famiglia) oppure si soffre di allergie o si ha un sono leggero.