Servizio civile, sei posti a Catania al Banco Alimentare: domande e scadenze

“Da spreco a risorsa: alimentiamo speranze attraverso l’economia circolare”. È questo il titolo del progetto proposto da Banco Alimentare della Sicilia, e aperto ai giovani dai 18 ai 28 anni, tramite il bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Banco Alimentare della Sicilia Odv mette a disposizione a Catania 6 posizioni. In fase di candidatura va specificata la sede e la posizione che si preferisce nella lettera di motivazione e/o nel curriculum vitae da allegare. Il progetto, promosso da Fondazione Banco Alimentare insieme a Fondazione Avsi, prevede un impegno di 12 mesi come operatore volontario. I soggetti selezionati sottoscriveranno un contratto che fissa, tra l’altro l’importo di un assegno mensile di 507,30 euro.

Come candidarsi

Entro le ore 14 del 15 febbraio 2024 la candidatura va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda online (DOL) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it

Sul sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it con un semplice sistema di ricerca è possibile scegliere il progetto.

In fase di candidatura ti chiediamo di specificare la sede e la posizione che preferisci nella lettera di motivazione e/o nel curriculum vitae da allegare.

Per tutte le informazioni riguardanti i progetti di servizio civile con Banco Alimentare: montioni@bancoalimentare.it