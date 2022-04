Gli sport da praticare contro la cellulite

Per chi vuole combattere la cellulite la soluzione è semplice: movimento fisico (l'attività fisica aiuta ad aumentare la massa muscolare ed ad incrementare il dispendio energetico del metabolismo di base), mangiare in modo equilibrato e bere tanto.

Ma quale sport è il più indicato per dire addio alla buccia d'arancia? E quale deve essere la frequenza settimanale? Ecco alcuni consigli da parte degli esperti di melarossa.it.

Quali sport contro la cellulite

Circuito training - Un mix tra potenziamento muscolare e cardio. E' un metodo di allenamento che favorisce l'eliminazione della cellulite. Bisogna alternare sequenze di tonificazione ad esercizi cardio ad alta intensità.

Circuito GAG - E' l'acronimo di gambe, addominali, glutei. E' un lavoro che riguarda le zone maggiormente esposte all'accumulo di adiposità localizzata. Si tratta di 8 esercizi, ognuno di 20-30 ripetizioni. Gli esercizi sono: step con la sedia, slanci, squat su una gamba, pliè, affondo bulgaro, crunch inverso, sequenza addominale per il muscolo retto, obliqui.

Nuoto - E' lo sport ideale per avere un corpo più tonico, si possono bruciare dalle 200 alle 500 calorie all'ora. E' ideale anche per migliorare la circolazione del sangue. Bastano due sedute a settimana anche di 30 minuti. Se il nuoto sembra troppo noioso si può optare per l'acquagym.

Nuoto con le mini pinne - E' molto efficace nella lotta contro la cellulite perchè il lavoro coi muscoli avviene sott'acqua e produce un massaggio ottimo per snellire la culotte de cheval e contrastare la ritenzione idrica. Anche in questo caso bastano due sedute a settimana di 30 minuti.

Acquabike - Lo spinning in acqua consente il rassodamento dei muscoli sia delle gambe che delle braccia. Attività ideale per chi vuole perdere peso, ha eccessiva cellulite e problemi di circolazione.

Camminare - Camminare a passo sostenuto accelera il metabolismo e la produzione di endorfine (ossia meno stress). Le gambe si tonificano e si possono bruciare fino a 400 calorie all'ora.

Nordic-walking - Camminata coi bastoncini. Attività super-completa che scolpisce tutti i muscoli e darà un corpo tonico. Si possono bruciare fino a 600 calorie l'ora. E' una attività che libera la tensione muscolare dalle spalle e dalla nuca e migliora la respirazione. Il consiglio è di iniziare con due volte a settimana per 45 minuti.