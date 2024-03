Niente dieta: le quattro essenziali regole per dimagrire

Tra gli esperti in tema di alimentazione e dimagrimento c'è sicuramente Franco Berrino, medico e già direttore del Dipartimento di medicina preventiva e predittiva dell'Istituto Tumori di Milano, nonchè fondatore dell'associazione La Grande Via (fondazione che si occupa della promozione della longevità in salute attraverso il cibo, l'esercizio fisico e la ricerca spirituale).

In Italia al momento gli obesi sono circa sei milioni secondo l'ultima stima dell'Italian Barometer Report, ossia il 12% della popolazione adulta.

Per cambiare le cose, almeno inizialmente, secondo Berrino occorre seguire quattro semplici regole.

Masticare - Diversi studi hanno dimostrato che le persone sovrappeso non masticano. Chi mastica 40 volte un boccone rispetto a chi lo mastica 15 fa sì che ci sia un diverso effetto sugli ormoni prodotti dal tubo digerente: masticando a lungo si produce meno grelina, l'ormone che stimola l'appetito e l'intestino produce maggiore colecistochinina, ormone che aiuta a dimagrire. In soldoni masticando di più ci riduce sia l'appetito che il desiderio di cibo.

Cenare presto la sera - Far passare almeno 14 ore tra l'ultimo pasto della sera e la colazione della mattina consente di perdere peso. La cena quindi deve essere fatta presto e deve essere leggera, altrimenti meglio saltarla. Uno studio ha evidenziato che chi faceva una cena leggera ed una colazione abbondante dimagriva mentre chi faceva una cena abbondante ed una colazione leggera non dimagriva. Ragione per la quale è sempre meglio mangiare di giorno piuttosto che di notte. Con la luce elettrica l'uomo ha perso l'abitudine di armonizzarsi del tutto con il ritmo del sole.

Mangiare cibi che aiutano a non ingrassare - Verdure (ma non patate). Cereali integrali (in particolar modo il riso integrale essendo il più povero di proteine). Il pane deve essere integrale vero, non farina bianca mescolata a crusca. Bene anche il pane con semi di zucca, girasole, lino, sesamo. Consigliati anche i legumi dato il basso indice glicemico e la ricchezza di fibre che rallentano la digestione e l'assorbimento del glucosio, di conseguenza tutto l'impatto glicemico del pasto. Bene anche la frutta, in maniera moderata quella troppo zuccherina (uva, fichi , banane). Mandorle, pistacchi, noci e nocciole aiutano a non ingrassare pur essendo molto calorici.

Limitare i cibi che fanno ingrassare - In primis bisogna evitare i cibi ultralavorati dell'industria. Una classifica stilata dall'Università di Harward ha messo al primo posto le patatine, poi patate, bevande zuccherate, carni lavorate (hot dog, hamburger, salsicce, salumi), carni rosse, succhi di frutta non zuccherati, farine raffinate, dolciumi commerciali e burro. Non è inoltre assolutamente vero che i carboidrati facciano ingrassare e le proteine facciano dimagrire. Nella società moderna vengono consumate troppe proteine e troppe animali, che fanno ingrassare. Le diete iperproteiche fanno dimagrire ma solo perchè intossicano il centro dell'appetitot ed intossicandolo siamo portati a mangiare meno. Meglio mangiare cibo dell'uomo, ossia cereali integrali, legumi, frutta, verdura e carne solo in modo occasionale.